Harry e Meghan, fuga da Hollywood: poca privacy, meglio Santa Barbara

I duchi di Sussex cambiano ancora casa per la terza volta in sette mesi: a Beverly Hills troppi paparazzi. Mentre è in uscita un libro di retroscena sulla loro relazione

Sette mesi fa il principe Harry d'Inghilterra, sua moglie Meghan Markle e il piccolo Archie abbandonavano formalmente il Regno Unito e la famiglia reale e partivano per l'America, dichiarandosi economicamente indipendenti. Da allora tanta acqua è passata, compreso un lungo lockdown, e i duchi di Sussex sono già al terzo trasloco in meno di un anno: secondo il sito di cronaca rosa Page Six, che dà una notizia ripresa anche da People, Harry e Meghan avrebbero comprato una villa da 10 milioni di dollari a Santa Barbara, 50 chilometri a nord di Los Angeles, classico buen retiro dei pensionati di lusso della California e delle celebrities in fuga da Beverly Hills proprio come loro, che erano andati a vivere nel bel mezzo del jet set losangelino dopo la breve esperienza canadese a Vancouver.