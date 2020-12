Harry e Meghan, media inglesi: "Vorrebbero un altro anno da reali"

I duchi di Sussex starebbero pensando di rinegoziare i termini della “Megxit”, chiedendo un’estensione di 12 mesi del periodo di transizione per valutare i termini dell’uscita definitiva dalla famiglia reale. Secondo i tabloid britannici sarebbero attesi nelle prossime settimane a Londra per discutere “il prolungamento per un altro anno”, dato che il “periodo di transizione” concesso dalla regina Elisabetta scadrà il prossimo 31 marzo. Ora la Royal Family è chiamata a decidere

La Royal Family deve valutare rispetto delle regole

Era l’inizio del 2020 quando la coppia annunciò le dimissioni da membri senior di casa Windsor, rinunciando al titolo di Altezza reale, ai doveri di corte e agli uffici nel Regno Unito. Ora punterebbero a non perdere i loro ruoli all’interno di alcune organizzazioni legate alla Royal family alle quali sono particolarmente legati. I vertici di Buckingham Palace saranno chiamati a decidere, valutando se la direzione presa dai Sussex – soprattuto in ambito commerciale, con i lussuosi contratti siglati con Netflix e Spotify – non sia in conflitto con le regole della Corona.