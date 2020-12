Trump annuncia le dimissioni di Barr da procuratore generale Usa

Il presidente uscente ha congedato il suo ministro della Giustizia eleogiandolo per "l'incredibile lavoro" e annunciando che l'incarico sarà assunto il 23 dicembre dal vice procuratore generale Jeff Rosen, in carica fino al prossimo 20 gennaio quando Biden entrerà ufficialmente alla Casa Bianca

William Barr "lascerà la Casa Bianca proprio prima di Natale per passare le vacanze con la sua famiglia". L’annuncio arriva direttamente da Trump, che su Twitter ha pubblicato la lettera di dimissioni del suo ministro della Giustizia, solo pochi minuti dopo l'elezione di Joe Biden alla presidenza. E qualcuno si domanda se dietro l’ennesima mossa del presidente uscente ci sia anche il tentativo di oscurare il suo avversario in un giorno solenne. Il tycoon non ha mancato poi di elogiare Barr per "l'incredibile lavoro" annunciando che l'incarico sarà assunto il 23 dicembre dal vice procuratore generale Jeff Rosen, in carica fino al prossimo 20 gennaio quando Biden entrerà ufficialmente alla Casa Bianca.

Gli attriti tra Barr e Trump approfondimento Usa 2020, i grandi elettori votano: Biden è presidente Tra le motivazioni della scelta di Trump ci sarebbe l’atteggiamento assunto dal suo Guardasigilli all’indomani del voto del 3 novembre. Forti attriti sono infatti scaturiti in seguito alle dichiarazioni di Barr sull’inesistenza di brogli elettorali, arrivate proprio nel momento in cui il presidente in carica combatteva a suon di cause in tribunale la sua battaglia per ribaltare il verdetto dell'urna.