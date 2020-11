Usa 2020, Trump: "Sono state le elezioni più truccate mai viste"

"Sono state le elezioni più truccate mai viste, una frode assoluta": lo afferma Donald Trump parlando al telefono su Fox News nella sua prima intervista dopo le elezioni. "Joe Biden non ha ottenuto 80 milioni di voti", dice Trump nel corso dell'intervista telefonica su Fox, sottolineando invece come lui ha ricevuto 74 milioni di voti, un record per un presidente in carica (LO SPECIALE USA 2020).