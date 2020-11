Trump: lascio se collegio elettorale certificherà vittoria Biden

Trump: lascio se collegio elettorale nomina Biden

Trump, quindi, ha fatto sapere che lascerà se il collegio elettorale nominerà ufficialmente Biden. I grandi elettori si riuniranno il 14 dicembre. Parlando con i reporter alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che sarebbe difficile per lui concedere la vittoria a Biden in base alle attuali circostanze, insistendo che le "elezioni sono state una frode". Concetto espresso anche qualche ora prima, quando ha twittato: “Ho appena visto il conteggio dei voti. È impossibile che Biden abbia ricevuto 80 milioni di voti!!! Sono state elezioni truccate al 100%”. Il riferimento è al record del ticket presidenziale Joe Biden-Kamala Harris: ha passato la soglia degli 80 milioni di voti (80.026.721), un record assoluto per un presidente eletto degli Stati Uniti (e il conteggio delle presidenziali non è ancora del tutto terminato). Donald Trump, con i suoi 73 milioni e 890.295 voti finora convalidati, è il secondo in assoluto. Detentore della “medaglia di bronzo” nella storia americana è Barack Obama, che nell'elezione al primo mandato nel 2008 ottenne 69,5 milioni di preferenze. Quest'anno hanno votato 159 milioni di americani, il 66,7% del totale: un'affluenza che non si registrava dal 1900.