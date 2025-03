Regno Unito, il mistero del rapace che attacca "gli uomini alti"

Il villaggio di Flamstead, nell'Hertfordshire, contea dell'Inghilterra orientale, è da alcuni giorni al centro di un misterioso “attacco”. Quello, in particolare, di un esemplare di Poiana di Harris. Come conferma anche la Bbc , mostrando un video ripreso dal sistema di sicurezza domestico di un cittadino locale, il rapace vola in picchiata sulla testa di un uomo, colpendolo sul capo. Ma non si tratta di un caso isolato. Gli abitanti del luogo, infatti, hanno affermato che l'uccello prende di mira in particolare "uomini alti", "almeno una dozzina di persone" proprio di recente.

Le testimonianze

"Attacca da dietro e ti sorprende, all'improvviso ti colpisce alla testa: diverse persone hanno riportato anche tagli alla testa", ha detto alla Bbc Roy Lambden, una delle vittime degli attacchi del rapace. L’uomo, 68 anni, ha affermato di pensare che il rapace potesse trovarsi a sorvolare la zona "a intermittenza da un paio di mesi", ma che gli attacchi si siano verificati solo "nell'ultima settimana circa". "Chi ha lavorato nel mio giardino è stato attaccato due volte e un altro mio amico è stato ferito alla testa", ha raccontato. Lambden ha riferito di essere stato attaccato domenica 2 marzo, ma solo in seguito si è accorto che il suo sistema di videosorveglianza aveva ripreso quanto accaduto. Anche il signor Glyn Parry, 91 anni, ha subito un attacco: "Mi preoccupa un po', se non avessi avuto il cappello avrebbe cercato di arrivare alla mia testa", ha raccontato.

Le valutazioni degli esperti

Intanto un portavoce del vicino zoo di Whipsnade ha affermato che l'uccello non è un esemplare scappato dalla loro struttura. Gli esperti hanno detto di essere a conoscenza della presenza di una Poiana di Harris nella zona ma che si tratterebbe in realtà di un uccello non "attivamente ostile verso gli umani" a meno che non si senta minacciato. E si sta cercando di porre freno alla situazione. "I falconieri locali stanno parlando con le persone e stanno lavorando per riportare a casa l’animale", hanno riferito dallo zoo che ha consigliato ai residenti di contattare "la RSPB o il British Bird Council per un consiglio se dovessero avvistare l’uccello”. L’importante, hanno spiegato gli esperti, “ è non avvicinarsi troppo” in caso di presenza del rapace, evitando assolutamente di dargli da mangiare.