Mickey, un cacatua dal ciuffo giallo, è rimasto per un mese all'interno del supermercato Coles a Campbelltown, nel Nuovo Galles del Sud. Per 4 settimane si è cibato solo di brioches e acqua. L'esemplare è stato ora preso in custodia dai servizi per la fauna selvatica e, presto, verrà liberato

Quattro settimane chiuso in un supermercato di Sydney, mangiando solo brioches. È la bizzarra storia di un cacatua dal ciuffo giallo, una particolare specie di volatile, rimasto per un mese all'interno del supermarket Coles a Campbelltown, nel Nuovo Galles del Sud, cibandosi solo di brioches. Mickey, questo il nome dell'esemplare, come riporta il Guardian , è ora stato preso in custodia dai servizi per la fauna selvatica e, presto, verrà liberato.

La storia di Mickey

Secondo il Sydney Metropolitan Wildlife Services, il volatile era rimasto bloccato all'interno della struttura. “Il povero Mickey non è mai stato al buio per oltre quattro settimane e si è nutrito di brioche e acqua messe a disposizione dal responsabile notturno, che è molto affezionato a lui", hanno detto i membri del gruppo di soccorso. "È davvero spaventato perché ci sono state tante persone che hanno cercato di catturarlo", ha spiegato al Guardian Ravi Wasan, direttore del soccorso ornitologico Feathered Friends. Per tentare di tranquillizzarlo e avvicinarlo, gli ornitologi del Feathered Friends hanno trasferito all'interno del supermercato un altro cacatua, Old Lady Doris. "Mickey è così spaventato, ma l'altro cacatua è talmente affettuoso che è riuscito a rassicurarlo”.

La cattura

Le operazioni per metterlo in sicurezza non sono state semplici. “Ci siamo avvicinati così tanto a lui, ma poi hanno aperto le porte di emergenza e lo hanno spaventato”, ha riferito ancora Wasan. Alla fine, i soccorritori sono riusciti a prenderlo in custodia. Il ministro dell'ambiente del Nuovo Galles del Sud, Penny Sharpe, ha annunciato che Mickey è stato finalmente "catturato dai soccorritori della fauna selvatica dopo aver trascorso troppo tempo a Macarthur Square". Il prossimo passo, ora, è il ritorno in libertà.