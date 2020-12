Time, Joe Biden e Kamala Harris persone dell’anno 2020: battuto Trump

Il presidente eletto e la sua vice sono stati proclamati “Person of the Year” dalla rivista Usa. Anthony Fauci e gli attivisti del movimento Black Lives Matter sono stati invece insigniti dal settimanale americano del titolo di “Guardiani dell’anno"

Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono le “Persone dell’Anno" del 2020 per il settimanale Time, battendo il presidente uscente Donald Trump. "Assieme Biden e la Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket. E l'America ha comprato quello che avevano messo in vendita", scrive il magazine. L'annuncio è arrivato durante uno speciale della Nbc. Erano quattro i finalisti per l'ambita copertina che ogni anno dal 1927 ritrae la persona o le persone che, nel bene o nel male, hanno segnato gli ultimi dodici mesi: oltre a Biden e a Trump, Time aveva puntato sull'epidemiologo Anthony Fauci e sugli attivisti del movimento Black Lives Matter: entrambi insigniti del titolo di "Guardiani dell'anno".

Time: “Una scelta difficile” leggi anche Covid, nuova copertina del Time: "2020, il peggior anno di sempre" Quella del 2020 è stata una scelta particolarmente difficile, ha spiegato la rivista americana che la scorsa settimana aveva messo in copertina il 2020, con una croce rossa sopra le cifre, a indicare l'anno da dimenticare a causa della pandemia (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI). "La Persona dell'anno non è un premio. È la storia per come è scritta, nel bene e nel male", ha detto Time annunciando la scelta che chiude un anno "dominato da enormi perdite di vite umane in tutto il mondo, ma che è stato anche un anno pieno di coraggio, compassione e cuore".