Greta Thunberg, l'attivista ambientalista divenuta un simbolo mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico (LA STORIA DI GRETA THUNBERG- FOTOGALLERY), è la “Persona dell’Anno" di Time per il 2019. La teenager svedese, 16 anni, ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l'anno che sta per concludersi (I VINCITORI DEGLI ULTIMI 20 ANNI). Greta ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la “talpa” che ha messo in moto la procedura per l'impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong. Greta, che oggi ha parlato alla Cop 25 di Madrid, è la più giovane Persona dell'Anno di Time.

"Il potere della gioventù"

La copertina di Time saluta "il potere della gioventù" in una foto che mostra Greta in piedi su uno scoglio battuto dalle onde. "Per aver suonato l'allarme sulla relazione predatrice dell'umanità con l'unica casa che abbiamo" e "per aver mostrato cosa succede quando una nuova generazione prende la guida", Greta Thunberg è la Persona dell'Anno di Time per il 2019 scrive la rivista, secondo cui la ragazzina "è riuscita a trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale".

Gli altri riconoscimenti

In altre sottocategorie, Time ha scelto "i funzionari dello Stato" che hanno testimoniato a Capitol Hill nelle audizioni per impeachment di Trump come "Guardiani dell'anno". Bog Iger di Disney e' "l'uomo d'affari dell'anno", mentre la squadra di calcio femminile a stelle e strisce è stata scelta come "atleta dell'anno" e la 31enne cantante e attrice Lizzo è la "entertainer dell'anno".

L'intervento a Madrid alla Cop 25

La giovane attivista Greta Thunberg, aprendo la conferenza stampa organizzata da Fridays for Future alla Cop 25 in corso a Madrid, ha affermato che "le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, che avranno effetto sui bambini nati oggi una volta adulti, hanno già effetto sulle persone che vivono oggi". "Non sono le nostre storie quelle che vanno ascoltate e raccontate", ha detto Greta nel corso del suo intervento, "sono soprattutto le persone dal Sud del mondo e dalle comunità indigene che hanno bisogno di raccontare le loro storie". L'emergenza climatica "è un fenomeno che sta già colpendo innumerevoli persone oggi. La gente soffre e muore per colpa di questa emergenza anche oggi".

Data ultima modifica 11 dicembre 2019 ore 14:24