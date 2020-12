Usa, Biden sceglie Lloyd Austin: primo afroamericano capo Pentagono

Secondo alcuni media, il presidente eletto avrebbe scelto il generale in pensione come suo segretario alla Difesa. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in settimana. Se le indiscrezioni saranno confermate e se anche il Senato darà il via libera, il 67enne diventerebbe il primo afroamericano della storia a guidare il Pentagono

Annunci attesi in settimana

E nel corso di questa settimana, oltre al nome del segretario alla Difesa, dovrebbe arrivare anche quello del ministro della Giustizia. Lo ha anticipato lo stesso Biden parlando con alcuni reporter. Il primo nome dovrebbe essere reso noto mercoledì, quello del capo del Pentagono venerdì. Nei giorni scorsi sembrava che in pole position per entrambe le poltrone ci fossero due donne. Per la giustizia Sally Yates, anche se in lizza sembra ci sia anche l'ex zarina dell'antiterrorismo di Obama, Lisa Minaco. Per la Difesa il nome più gettonato, prima di Austin, sembrava quello di Michele Flournoy. Intanto, Biden ha confermato alcuni nomi chiave del suo team per la sanità: ci sono il procuratore generale della California Xavier Becerra, che in caso di conferma diventerà il primo ispanico a guidare il ministero della Salute, e il noto immunologo Anthony Anthony come suo consigliere medico sulla pandemia. Confermate anche le scelte di Rochelle Walensky, responsabile malattie infettive al Massachusetts General Hospital, per guidare i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), e di Vivek Murthy come “surgeon general”, il capo operativo della sanità, ruolo che aveva già ricoperto con Obama.