Usa, Biden sceglie 7 donne per gestire comunicazione della Casa Bianca

Saranno sette donne ad occuparsi della comunicazione alla Casa Bianca. È la scelta fatta da Joe Biden e da Kamala Harris per il loro staff. Ed è la prima volta che tutti gli assistenti di alto livello incaricati di parlare a nome di un'amministrazione e di dare forma al suo messaggio saranno donne. Il presidente eletto , in particolare, ha nominato Jen Psaki portavoce della White House: 41 anni, di origini greche e polacche, è stata portavoce del Dipartimento di Stato e poi direttrice della comunicazione della Casa Bianca durante l'amministrazione Obama.

Oltre a Jen Psaki, che sarà la nuova portavoce, sono state nominate Karine Jean-Pierre vice portavoce, Kate Bedingfield direttrice della comunicazione, Pili Tobar vice direttrice, Elizabeth Alexander portavoce della futura first lady Jill Biden, Ashley Etienne direttrice della comunicazione della vicepresidente, Symone Sanders portavoce della vicepresidente. "Comunicare direttamente e sinceramente al popolo americano è uno dei compiti più importanti di un Presidente, e a questa squadra sarà affidata l'enorme responsabilità di collegare il popolo americano alla Casa Bianca", afferma Biden in una nota.

Le altre nomine sul tavolo

Biden romperà anche diverse barriere su posizioni chiave di politica economica, tra cui la nomina di Neera Tanden a direttore dell'influente Ufficio di Gestione e Bilancio. Tanden, l'amministratore delegato del Centro di sinistra per il progresso americano, sarebbe la prima donna di colore a supervisionare l'OMB. Biden dovrebbe anche nominare l'economista del lavoro dell'Università di Princeton, Cecilia Rouse, come presidente del Consiglio dei tre membri del Consiglio dei consulenti economici, con gli economisti Jared Bernstein e Heather Boushey come altri membri.