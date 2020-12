Usa 2020, i grandi elettori votano: Biden è presidente

Biden: “Ora voltare pagina”



Time, Joe Biden e Kamala Harris persone dell’anno 2020: battuto Trump

"In questa battaglia per l'anima dell'America, ha prevalso la democrazia: il popolo ha votato, la fede nelle nostre istituzioni ha tenuto...ora è il momento di voltare pagina, per unire, per guarire”, ha detto Biden. “La fiamma della democrazia è stata accesa in questa nazione molto tempo fa. Ed ora sappiamo che nulla - neppure la pandemia, o l'abuso di potere - può spegnerla”.