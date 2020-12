Biden, il figlio Hunter indagato per questioni fiscali negli Usa

Il 50enne è sotto indagine fiscale in Delaware, Stato dove vive anche il padre. Secondo la Cnn, gli accertamenti mirano a capire se il figlio del presidente eletto e i suoi soci abbiano violato leggi fiscali e sul riciclaggio di denaro facendo affari in Paesi stranieri, principalmente in Cina. Il team di Joe Biden: "Il presidente eletto è orgoglioso di Hunter"

Hunter Biden, il figlio del presidente eletto Joe Biden (FOTOSTORIA), è sotto indagine fiscale in Delaware, dove vive anche il padre. A darne notizia è stato lui stesso in un comunicato: “Ho saputo ieri per la prima volta che l'ufficio dell'attorney general in Delaware ha informato il mio avvocato, sempre ieri, che sta indagando sui miei affari fiscali. Prendo questa cosa molto seriamente ma sono fiducioso che un esame professionale e oggettivo di queste faccende dimostrerà che ho gestito i miei affari legalmente e in modo appropriato, con l'ausilio di consulenti fiscali professionali". A stretto giro il team di Joe Biden, sull’accaduto, ha precisato: “Il presidente eletto è profondamente orgoglioso di suo figlio, che ha combattuto sfide difficili, compresi i violenti attacchi personali degli ultimi mesi, solo per emergere più forte" (LO SPECIALE ELEZIONI USA 2020 - LE TAPPE DI BIDEN VERSO LA CASA BIANCA).

Indagine focalizzata su affari in Cina approfondimento Usa, Biden si frattura il piede giocando con il suo cane L'indagine riguarda diverse questioni finanziarie e mira ad accertare se il figlio del presidente eletto e i suoi soci abbiano violato leggi fiscali e sul riciclaggio di denaro facendo affari in Paesi stranieri, principalmente in Cina. Joe Biden non risulta coinvolto, come riferisce la Cnn, citando due fonti a conoscenza dell'inchiesta. L'inchiesta sarebbe ripartita dopo una pausa per non condizionare la campagna elettorale. Nelle indagini è impegnata anche l'Fbi, perché alcune transazioni avrebbero coinvolto persone che hanno alimentato le preoccupazioni del controspionaggio. Non è chiaro se ai fini dell'inchiesta siano rilevanti i contenuti di un misterioso laptop attribuito a Hunter Biden e ritrovato in Delaware: una circostanza usata da Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente, per alimentare una campagna di sospetti.

Le tempistiche dell'indagine approfondimento Usa, Biden sceglie Lloyd Austin: primo afroamericano capo Pentagono La notizia è arrivata il 9 dicembre, poche ore dopo che il presidente eletto aveva presentato nella sua Wilmington il generale in pensione Lloyd Austin, scelto come primo afroamericano per guidare il Pentagono. Ma è arrivata anche a pochi giorni dal 14 dicembre, quando il collegio elettorale si riunirà per eleggere formalmente il presidente, proiettando un'ombra sulla sua famiglia mentre Donald Trump si gioca l'ultima carta per rovesciare l'esito delle elezioni unendosi al ricorso del Texas alla Corte suprema. Trump aveva ripetutamente accusato la famiglia Biden di essere "un'impresa criminale", puntando il dito proprio contro gli affari di Hunter in Ucraina e in Cina, quando il padre era vicepresidente nell'amministrazione di Obama. Nel mirino, in particolare, la sua nomina nel board della società energetica ucraina Burisma a 50mila dollari al mese.