Usa, Biden: “È tempo di voltare pagina. La democrazia ha prevalso”

Con il voto della California, Joe Biden e Kamala Harris hanno raggiunto il quorum di 270 membri del collegio elettorale necessari per essere eletti presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. E filtrano le prime anticipazioni del discorso che il presidente eletto terrà nelle prossime ore: “Ora è tempo di voltare pagina. Di unire. Di riconciliarsi. Come ho detto nel corso di questa campagna, sarò il presidente di tutti gli americani. Lavorerò duro per quelli che non mi hanno votato, allo stesso modo di come farò per quelli mi hanno sostenuto”. (LO SPECIALE USA 2020).