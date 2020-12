Usa, scontri in diverse città durante manifestazioni pro-Trump. FOTO

1/12 ©Getty

Scontri e tafferugli si sono registrati in diverse città degli Stati Uniti, nel giorno in cui sono scesi in strada i sostenitori di Donald Trump per protestare contro la decisione della Corte Suprema di respingere l'ultimo ricorso contro l'esito delle elezioni presidenziali

Elezioni Usa 2020, Corte Suprema respinge il ricorso Texas-Trump per ribaltare i risultati