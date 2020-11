9/10 ©Ansa

Una delle caselle più ambite rimane quella di segretario di Stato: nell'elenco figurano Samantha Power (nella foto), già rappresentante americana alle Nazioni Unite; William Burns, ex vicesegretario di Stato; Tom Donilon, ex consigliere della Sicurezza nazionale. Tra i papabili anche alcuni senatori dem del cerchio magico dell'ex vicepresidente, come Chris Coons e Chris Murphy, quest'ultimo molto vicino all'ala progressista. Difficile invece che passi Susan Rice, ex consigliera per la sicurezza nazionale invisa al Grand Old Party