Covid mondo, Usa superano i 13 mln di contagi. Asia teme terza ondata

La contea di Los Angeles ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone. Gli Stati Uniti temono anche l'effetto delle riunioni familiari del Thanksgiving. Record di nuovi casi in Giappone e Indonesia, allarme anche in Corea del Sud e Iran

Gli Usa superano quota 13 milioni di contagi dall'inizio della pandemia di Covid-19, con un milione registrati solo negli ultimi 6 giorni. Ed è record di casi giornalieri in Messico, oltre 12mila. Cala invece l'aumento dei contagi in Europa, con l'Rt che nel Regno Unito scende sotto quota 1 per la prima volta da agosto. L'Asia si prepara invece già alla terza ondata. E' questo, in estrema sintesi, il quadro della diffusione del coronavirus nel mondo (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Usa, vietati raduni a Los Angeles e timore dopo Thanksgiving approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Negli Usa, la contea di Los Angeles, dove era già stato introdotto il coprifuoco per frenare il contagio, ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone, pubblico o privato, al di fuori di ogni singolo nucleo familiare. A proposito di riunioni familiari, si teme che i contagi aumentino ulteriormente dopo le riunioni familiari del Thanksgiving. Jonathan Reiner, professore di medicina presso la George Washington University, prevede nei prossimi 10 giorni quasi 4.000 morti al giorno.



Messico, in 24 ore sono stati 631 i decessi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Il Messico ha registrato ieri un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. Nelle ultime 24 ore sono morte 631 persone a causa del Covid-19 nel Paese centroamericano, per un totale ufficiale di 104.873 decessi.



In Asia si teme la terza ondata vedi anche Covid, le tempistiche per l'arrivo dei vaccini nei Paesi del mondo Cresce invece l'allarme in Asia. In Giappone, Tokyo ha toccato il record di contagi, a quota 570 su base giornaliera e gli esperti parlano già di terza ondata. Potrebbe essere imminente l'annuncio dello stato di emergenza da parte dell'esecutivo, come già aveva lasciato intendere nei giorni scorsi il ministro per l'emergenza sanitaria Yasutoshi Nishimura. Anche a livello mensile le infezioni segnalate da inizio novembre nella capitale si assestano a 8.567, superando il precedente record di agosto fermo a 8.125. E da domani sarà proibita la vendita di alcol a partire dalle 22 da parte di bar e ristoranti per tre settimane.

Record di casi in Indonesia. Allarme in Sud Corea e Iran leggi anche Vaccino coronavirus, condividerlo o no: le posizioni dei Paesi Record di casi anche in Indonesia con 5.829 nuovi malati e 169 morti. L'allerta è alta già da giorni anche in Corea del Sud che sta registrando i livelli più altri da oltre otto mesi, alimentando i timori sulla terza ondata. Ed è allarme anche in Iran, con 900 mila casi totali e quasi 14 mila nelle 24 ore con 482 morti.



Cala l’aumento dei contagi in Europa vedi anche Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe L'Europa tira un po' il fiato puntando sui lockdown variamente assortiti. La buona notizia giunta ierti dalla Gran Bretagna parla di un livello medio dell'indice di contagio fra 0,9 e 1 (contro 1-1,1 delle ultime settimane): un segnale confortante trainato dal lockdown bis imposto dal governo Tory in tutta l'Inghilterra a partire dal 4 novembre e fino al 2 dicembre prossimo. E il lockdown si conferma la via maestra anche per l'Irlanda del Nord, dove riparte oggi per due settimane dopo il fallimento di un approccio più soft. In Irlanda, uno dei Paesi Ue a reimporre per primi misure restrittive stringenti sei settimane fa, dalla prossima settimana riapriranno ristoranti, negozi e palestre.