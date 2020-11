Trump: voti illegali cambiano risultato. E pensa a candidarsi nel 2024

Il tycoon non molla dopo le Presidenziali. “I miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere” il risultato “e quindi ad avere abbastanza voti per vincere le elezioni”, twitta. Ma un giudice federale della Pennsylvania rigetta l'azione legale della sua campagna elettorale. Intanto, starebbe pensando di ricandidarsi nel 2024. E ai leader del G20 ha detto: “Non vedo l'ora di lavorare con voi ancora per molto tempo”

Donald Trump non cede e non accetta la sconfitta alle elezioni statunitensi dello scorso 3 novembre (LO SPECIALE). Secondo il presidente uscente, sono stati trovati abbastanza voti illegali da ribaltare il risultato. Intanto, mentre un giudice federale della Pennsylvania rigetta l'azione legale della sua campagna elettorale, il tycoon starebbe pensando di ricandidarsi nel 2024. E ai leader del G20 avrebbe detto: “Non vedo l'ora di lavorare con voi ancora per molto tempo”.

Trump: “Trovati abbastanza voti illegali da ribaltare risultato” leggi anche Usa 2020, Obama a Msnbc: "Trump ha un rapporto fragile con la verità" “Perché Joe Biden sta formando rapidamente” la sua amministrazione “quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere” il risultato “in almeno quattro Stati e quindi ad avere abbastanza voti per vincere le elezioni?”, ha twittato Trump. Si è poi augurato che i “legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l'integrità delle nostre elezioni e dell'America. Il mondo sta guardando”. Nelle stesse ore, però, dalla Pennsylvania è arrivata la notizia che un giudice federale ha rigettato l'azione legale della campagna elettorale di Trump per sospendere la certificazione del voto nello Stato. Una bocciatura che apre la strada alle autorità della Pennsylvania per certificare i risultati elettorali. La campagna del presidente, però, non si arrende: in una nota ha fatto sapere di essere intenzionata a presentare appello alla corte del terzo circuito come mezzo per eventualmente arrivare alla Corte suprema.

Il presidente vorrebbe ricandidarsi nel 2024 leggi anche Usa 2020, Trump licenzia capo della cybersecurity: negava i brogli Intanto, il presidente in carica starebbe pensando anche alle prossime elezioni. Secondo il Washington Post, che cita alcune fonti, Trump potrebbe annunciare entro la fine dell'anno una sua candidatura per il 2024. Il tycoon avrebbe confidato questo desiderio ad alcuni dei suoi uomini, aggiungendo di voler restare una “forza onnipresente” in politica e nei media. Un’indiscrezione che si sposa bene con quanto detto da Trump al G20 in corso in Arabia Saudita: anche al summit, infatti, il tycoon ha portato la sua battaglia elettorale. “Non vedo l'ora di lavorare con voi ancora per molto tempo”, ha detto ai leader riuniti in teleconferenza sotto la presidenza saudita, parlando di “decennio straordinario” all'orizzonte