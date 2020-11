Usa 2020, Obama a Msnbc: "Trump ha un rapporto fragile con la verità"

L’ex presidente in un’intervista realizzata in occasione dell’uscita del libro di memorie “A Promised Land” critica il comportamento del candidato sconfitto: "Tutti gli americani si sarebbero dovuti preoccupare a vedere tentativi di negare e ribaltare il voto del popolo senza prove effettive"

Obama, che durante il suo doppio mandato ebbe proprio Biden come vice, ha commentato il comportamento di Trump, che non ha ancora accettato la sconfitta alle urne: “Mi sono preoccupato come penso ogni americano si sarebbe dovuto preoccupare, a prescindere dall’essere repubblicani o democratici o indipendenti, quando si iniziano a vedere tentativi di bloccare, negare e ribaltare il voto del popolo, quando non ci sono prove effettive che ci sia stato qualcosa di illegale o fraudolento. Si tratta - ha aggiunto Obama - di pure affermazioni che sono state ripetutamente respinte dalla Corte”.