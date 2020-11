1/20 ©Ansa

I casi di coronavirus accertati a livello globale sono complessivamente oltre 46,8 milioni. Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 2 novembre, gli Stati Uniti - primi al mondo per numero totale di casi e vittime - sono il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuovi casi di coronavirus in 24 ore (80.379). Anche in Europa il virus continua la sua marcia inarrestabile: la Francia è seconda al mondo per nuovi casi giornalieri, l'Italia quarta, il Regno Unito quinto, la Polonia ottava e la Germania nona

Coronavirus, gli aggiornamenti live del 3 novembre