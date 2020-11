2/16 ©Fotogramma

In Alto Adige ordinanze specifiche sono state emanate per i Comuni cluster: si tratta di Malles, dove le restrizioni vengono estese a tutto il paese, frazioni comprese, Sluderno, Glorenza, Tubre, Gargazzone, Val di Vizze e Rasun-Anterselva. Le ordinanze sono entrate in vigore alla mezzanotte dell'1 novembre e saranno valide per i prossimi 14 giorni

