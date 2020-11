Covid-19, nuovo test salivare per bambini affidabile come il tampone

Messo a punto da un team di esperti coordinato da Gianvincenzo Zuccotti dell'Università Statale di Milano, composto da quattro ricercatrici (madri di figli in età scolare), il nuovo test salivare è stato sperimentato finora, con ottimi risultati, su un campione di 100 persone, dagli zero agli 80 anni.

Dalla ricerca italiana arriva un nuovo test salivare molecolare per il Covid-19, affidabile come il tampone nasofaringeo, pensato per evitare ai più piccoli il fastidio procurato dal classico test diagnostico.



Il funzionamento del test

"Il nostro test identifica i soggetti con alta carica virale nella saliva anche quando sono pre-sintomatici e asintomatici, permettendo così di isolare i cosiddetti “superdiffusori”, responsabili dell’80% dei contagi dagli ultimi dati e modelli in letteratura”, ha precisato la ricercatrice Elisa Borghi. “L’esame è eseguibile da chiunque anche a casa, anche se la sua elaborazione deve essere fatta in un laboratorio”.

Sarà avviata a breve un'ulteriore sperimentazione che coinvolgerà vari gruppi di bambini di Milano, per rilevare i casi sintomatici e asintomatici. Il test viene eseguito raccogliendo un campione di saliva sotto la lingua tramite l’utilizzo di un piccolo rullo di cotone, simile a quello utilizzato dai dentisti. L’esito si ottiene in 24 ore. Come spiegato dalle ricercatrici, il test presenta la stessa affidabilità del test nasofaringeo, ovvero il 96%, ed è quindi più affidabile dei classici test salivari rapidi (80%), in grado di rilevare gli antigeni e l’eventuale positività al coronavirus Sars-CoV-2 in soli 15 minuti.