Queste reti, scrive Europol, "forniscono spazi per attività sociali e religiose in cui gli individui possono radicalizzarsi. E più questi spazi sono chiusi, più possono funzionare come “camere dell’eco", in cui i partecipanti "affermano reciprocamente convinzioni estreme senza contraddittorio" (Foto: Ipa)