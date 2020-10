Elezioni USA 2020, il Delaware cerca il suo primo presidente

Nelle campagne elettorali presidenziali passate il Delaware non è mai stato determinante o tantomeno al centro dell’attenzione. Oggi non è più così

Nelle campagne elettorali presidenziali passate il Delaware non è mai stato determinante o tantomeno al centro dell’attenzione. Uno degli Stati più piccoli, solo un milione di abitanti, assegna appena 3 grandi elettori. Ma per la prima volta nella storia americana, il Primo Stato, cosi è chiamato per essere stata la prima delle tredici colonie ad approvare la costituzione nel 1787, si trova sotto i riflettori. Nei sobborghi di Wilmington vive Joe Biden e dalla sua casa, causa covid, ha condotto quasi tutta la sua campagna elettorale. Covid che ha colpito pesantemente anche il Delaware con il tasso di disoccupazione statale arrivato vicino al 9%.

L’economia del Delaware approfondimento Usa 2020, Joe Biden vince le primarie dem in New Jersey e Delaware Un’economia che qui per quasi 200 anni è stata plasmata dalla presenza dell’azienda DuPont Co, che dalla produzione di polvere da sparo si è successivamente concentrata nella produzione prodotti chimici: il neoprene e il teflon. Ma il più grande motore economico dello stato rimane la finanza. Il Delaware è un vero e proprio paradiso fiscale che attrae le migliori aziende al mondo. Ma la presenza costante Joe Biden in Delaware, e a Wilgminton, ha giovato anche all’economia locale, colpita dal lockdown.

Le attività commerciali e turistiche approfondimento Usa 2020, oltre 58 milioni di voti anticipati: sono già più del 2016 Gli eventi della campagna elettorale del candidato democratico che si sono svolti da queste parti hanno portato un inaspettato beneficio economico per le attività commerciali e turistiche. Tra queste anche la pizzeria di Gianni Esposito, da dove un anno e mezzo fa è iniziata la campagna elettorale di Biden con l’annuncio della sua candidatura. Esposito, però, grazie al voto anticipato che ha già visto la partecipazione di circa 60 milioni di americani, ha votato per Trump “Non ho votato per Joe, perché non mi fido delle persone che comporranno il suo governo”. Ma Gianni Esposito, a Wilgminton, non è l’unico immigrato che voterà Trump, anche Joseph, originario della Jamaica e autista di Uber, si schiera a favore dell’attuale Presidente degli Stati Uniti “Se vince Biden l’America è finita”.

Dal 1992 il Delaware ha sempre sostenuto i candidati dem approfondimento America 2020, viaggio verso le elezioni con Sky, Stampa e Repubblica I voti dei repubblicani nel Delaware negli ultimi anni non sono serviti alla causa del candidato Presidente di turno. Dal 1992 ad oggi infatti la maggioranza della popolazione ha sempre promosso il candidato di sinistra regalando i tre grandi elettori ai dem. "Voterò per Biden - afferma un ragazzo supporter di Sanders - anche se le mie idee sono un po’ più progressiste di quelle di Joe. Per quello che è a rischio con questa elezione, Biden è il candidato giusto”. La corsa alla Casa Bianca di Joe Biden qui rappresenta quella di un parente. A Wilmington lo definiscono “one of us”, uno di noi e ognuno ha una storia da raccontare. "Certamente Joe è il padre di Wilmington, - afferma una infermiera in pausa da uno dei suoi turni covid - chiunque, indipendentemente dalla condizione economica, dal sesso o dalla razza è parte della sua famiglia”.