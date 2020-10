Usa 2020, oltre 58 milioni di voti anticipati: sono già più del 2016

A nove giorni dall'election day di Usa 2020 ( LO SPECIALE ), oltre 58,7 milioni di elettori statunitensi hanno già votato anticipatamente, per posta o di persona. Si tratta di una cifra che ha già superato quella dell'early vote del 2016 (pari al 42% circa del voto totale). Intanto mentre prosegue la campagna elettorale dei due candidati, i repubblicani devono far i conti con un nuovo focolaio di coonavirus alla Casa Bianca: sono 5 le persone positive nello staff del vicepresidente Mike Pence.

Almeno 5 i positivi nello staff di Pence

Mark Short, il Chief of staff del vicepresidente americano Mike Pence, è risultato positivo al Covid-19. Positivo anche il consigliere senior Marty Obst e altre 3 persone. Secondo la Cnn sono almeno cinque i positivi nello staff di Pence. Nonostante ciò il vicepresidente, che è anche a capo della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, non si metterà in quarantena e continuerà a fare campagna in North Carolina e in Minnesota.