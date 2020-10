La partnership tra le testate propone aggiornamenti, commenti, interviste e reportage che sono disponibili in logica multimediale e multi piattaforma sulle pagine de La Stampa e Repubblica e in onda su Sky TG24, oltre a essere pubblicati sui relativi siti e canali social. Il 3 novembre una lunga maratona seguirà l'Election Day e la sfida tra Trump e Biden

In occasione dell'appuntamento con le elezioni presidenziali americane del 3 novembre (LO SPECIALE), La Stampa, Sky TG24 e Repubblica hanno avviato una collaborazione editoriale per raccontare le ultime due settimane di campagna elettorale degli sfidanti Trump e Biden e l’Election day, con una serie di contenuti esclusivi realizzati mettendo assieme le proprie eccellenze e competenze tecniche e giornalistiche.

Massimo Giannini: "Dalle elezioni dipendono gli equilibri dell'intero pianeta" approfondimento USA 2020, i programmi dei candidati alla Casa Bianca I giornalisti de La Stampa e Repubblica saranno ospiti di America 2020, l’approfondimento dedicato alle Elezioni Usa in onda su Sky Tg24 tutti i giorni alle 23.30, oltre che del programma di esteri Sky Tg24 Mondo, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30, e della pagina dedicata all’America in onda allo stesso orario nel weekend. "Mai come oggi – ha detto il direttore de La Stampa Massimo Giannini - gli equilibri economici, politici, sociali, ecologici e sanitari dell’intero pianeta sono legati all’esito delle elezioni americane. La Stampa racconterà la sfida assieme a Repubblica e a Sky Tg24 per offrire a lettori, spettatori e users la possibilità di capire in tempo reale, e su ogni piattaforma, come sono destinate a cambiare le nostre vite".

Giuseppe De Bellis: "Raccontare le elezioni è fondamentale per aiutare lettori e spettatori a farsi un'opinione" approfondimento Usa 2020, Trump: “Con Biden stagione del Natale cancellata” "Le elezioni americane – ha detto il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis - sono sempre l’appuntamento politico e geopolitico più importante del pianeta. Condizionano le relazioni internazionali e l’economia mondiale. Quest’anno se possibile la loro importanza è ancora maggiore: il contesto storico, sociale, economico, sanitario in cui l’America sceglierà il suo leader le rendono uniche. Raccontarle sul campo con gli inviati di Sky Tg24, Repubblica e La Stampa e commentarle con analisti e commentatori è uno strumento fondamentale per aiutare i nostri spettatori, users e lettori a capire come è il mondo oggi e come sarà domani. Sempre di più per farsi un’opinione serve uno sguardo d’insieme".

Maurizio Molinari: "Elezioni sono un'emozionante sfida politica" approfondimento Trump-Biden, il tycoon in difficoltà nel duello in tv a distanza Per il direttore di Repubblica Maurizio Molinari le elezioni Usa "sono la più emozionante sfida politica che ogni quattro anni ridefinisce gli Stati Uniti e ha conseguenze nel mondo intero: raccontarla assieme a Sky Tg24 e La Stampa significa per Repubblica offrire un’esperienza unica, su ogni piattaforma, ai nostri lettori, telespettatori e users". Ogni giorno i corrispondenti dall’America de La Stampa (Paolo Mastrolilli, Gianni Riotta, Francesco Semprini, Alberto Simoni), Sky Tg24 (Marco Congiu, Federico Leoni, Giovanna Pancheri, Fabio Russomando), Repubblica (Massimo Basile, Alberto Flores D'Arcais, Anna Maria Lombardi e Federico Rampini) realizzeranno contenuti esclusivi.