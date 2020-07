Usa 2020, Joe Biden vince le primarie dem in New Jersey e Delaware

Il candidato democratico alla Casa Bianca ha vinto le primarie in New Jersey con l'88,5% delle preferenze su Bernie Sanders e nel "suo" Delaware con il 90,4%. Biden si è già matematicamente aggiudicato l'incoronazione dem per la sfida a Donald Trump il prossimo novembre

Joe Biden ha vinto a larghissima maggioranza le primarie democratiche del New Jersey e Delaware, rispettivamente con l’88,5% e il 90,4% delle preferenze. Il suo rivale Bernie Sanders si è aggiudicato quindi solo l’11% dei voti e si è ritirato dalla corsa per la nomination ma è ancora in ballo per guadagnare delegati da far pesare alla convention del partito. Biden si è già matematicamente aggiudicato l'incoronazione dem per la sfida a Donald Trump il prossimo novembre e vanta pure l'endorsement di Sanders.

Biden: rientrerò nell'Oms il primo giorno da presidente

Il candidato democratico annullerà la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della Sanità "il primo giorno" della sua presidenza in caso di vittoria alle elezioni del 3 novembre. E’ quanto ha affermato Biden dopo i risultati delle primarie. "Gli americani sono più al sicuro quando l'America si impegna a rafforzare la sanità mondiale. Il primo giorno della mia presidenza rientrerò nell'Oms e riaffermerò la nostra leadership mondiale".