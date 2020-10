Usa 2020, stanotte l'ultimo dibattito Trump-Biden: dove vederlo

Sarà l’ultima occasione per i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti di farsi vedere davanti alle telecamere di tutto il mondo prima del voto del 3 novembre ( LO SPECIALE ELEZIONI USA ). Donald Trump e Joe Biden , alle 20 (ora americana), saranno in diretta dalla Belmont University di Nashville, in Tennesse, per l’ultimo dibattito pubblico che li vedrà scontrarsi. A moderare sarà la giornalista Kristen Welker della NBC, con microfoni silenziati a turni alterni. Sky TG24 seguirà l'evento in diretta, dalle 2.30 di questa notte fino alle 6.

Biden avanti nei sondaggi

approfondimento

Lo speciale Elezioni Usa

Il candidato democratico Joe Biden, secondo gli ultimi sondaggi, è avanti rispetto all'attuale presidente Usa del 9% a livello nazionale, anche se Trump sarebbe passato in vantaggio in Ohio, uno degli Stati chiave per le elezioni. L'ultimo a scendere in campo a sostegno di Biden è stato l'ex presidente Barack Obama, che dal palco dello stadio di baseball di Philadelphia, in Pennsylvania, ha spronato gli elettori a votare dem il prossimo 3 novembre. Trump invece, sempre dallo stesso Stato, ha lodato il lavoro dalla Casa Bianca per contrastare il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).