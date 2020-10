Trump VS Biden, ultimo dibattito tra candidati a elezioni Usa. LIVE

Il candidato democratico Joe Biden, secondo gli ultimi sondaggi, è avanti rispetto all'attuale presidente Usa del 9% a livello nazionale, anche se Trump sarebbe passato in vantaggio in Ohio, uno degli Stati chiave per le elezioni. L'ultimo a scendere in campo a sostegno di Biden è stato l'ex presidente Barack Obama, che dal palco dello stadio di baseball di Philadelphia, in Pennsylvania, ha spronato gli elettori a votare dem il prossimo 3 novembre. Trump invece, sempre dallo stesso Stato, ha lodato il lavoro dalla Casa Bianca per contrastare il coronavirus LO SPECIALE ).