Covid, Trump loda gli Usa: “Guardate i numeri dell’Europa”

Joe Biden per l’emergenza Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "vuole chiudere l'America. Guardate i nostri numeri rispetto a quelli dell'Europa". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, uno degli Stati chiave nella corsa alla Casa Bianca (LO SPECIALE USA 2020 - SKY TG24, LA STAMPA E REPUBBLICA INSIEME PER LE ELEZIONI), attacca il suo rivale alla presidenza e loda la risposta della sua amministrazione alla pandemia: "Abbiamo salvato milioni di vite". E aggiunge: "Un voto per me è un voto per il sogno americano", assicurando che "nei prossimi quattro anni" trasformerà l'America in un gigante della manifattura in modo che non sia più dipendente dalla Cina.