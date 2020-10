Coronavirus, negli Usa oltre 220mila morti. Irlanda torna in lockdown

I casi accertati nel mondo sono ora più di 40 milioni. Nell'ultima settimana sono stati registrati più di 2,5 milioni di contagi, l'aumento settimanale più alto dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore record di casi in Russia e di morti in Iran. Da venerdì due settimane di lockdown in Galles. In Slovenia e Tunisia stabilito il coprifuoco notturno, il Belgio preoccupato per un "possibile tsunami di contagi"

Resta preoccupante l'avanzata del coronavirus in larga parte del mondo. Mentre gli Usa superano la soglia dei 220mila morti, l'Irlanda è il primo Paese dell'Unione Europea ad annunciare il ritorno al lockdown (ma resteranno aperte le scuole). Nuovi Paesi ricorrono al coprifuoco notturno, mentre altri hanno registrato nuovi record di casi o vittime. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, i contagi in tutto il mondo sono oltre 40 milioni e 300 mila, mentre le vittime sono arrivate a più di 1 milione e 100mila. Nell'ultima settimana sono stati registrati più di 2,5 milioni di contagi, l'aumento settimanale più alto da quando il virus è emerso in Cina alla fine dell'anno scorso. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, seguiti da India, Brasile e Russia ( CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 220mila morti per coronavirus. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i decessi sono stati finora 220.046. In Usa la novità è che adesso il Covid sta attaccando aree del Paese sconfinate e deserte e a

L'Irlanda tornerà al livello più alto di restrizioni sul coronavirus dalla mezzanotte di mercoledì. Con le nuove misure resteranno chiusi i negozi non essenziali, mentre bar e ristoranti potranno funzionare solo da asporto. Resteranno aperte invece scuole e strutture per l'infanzia. Il premier Micheal Martin ha sottolineato che le prove che si potesse produrre una situazione grave nelle settimane a venire erano ora "troppo forti" per essere ignorate.

Il Brasile ha raggiunto un totale di 154.176 morti per coronavirus, dopo averne aggiunti altri 271 nelle ultime 24 ore, secondo i dati di lunedì del Ministero della Salute. Il ministero ha anche riferito che il numero di casi confermati di Covid-19 è ora pari a 5.250.727, dopo che nello stesso periodo sono state segnalate 15.383 nuove infezioni. Nelle ultime settimane, la pandemia in Brasile, il secondo Paese al mondo con il maggior numero di morti e il terzo con il maggior numero di infezioni, ha registrato una tendenza al ribasso, anche se gli specialisti avvertono che la situazione è ancora piuttosto preoccupante.

Uk, lockdown in Galles. Ultimatum del governo a Manchester sulle restrizioni

Da venerdì il Galles tornerà per due settimane in lockdown. Nel Paese finora su

3,136 milioni di abitanti sono stati registrati 35.628 contagi, di cui quasi mille solo ieri, e 1.711 morti. Intanto le amministrazioni locali della regione di Manchester, in Inghilterra, hanno tempo fino a domani a mezzogiorno per trovare un accordo con il governo britannico sull'introduzione delle restrizioni anti-Covid previste dal livello di allerta 3, finora respinte. È l'ultimatum lanciato dal ministro per le Comunità, Robert Jenrick, lasciando intendere che le misure previste verranno decretate se un'intesa non verrà raggiunta. Le amministrazioni locali hanno chiesto maggiori aiuti economici prima di acconsentire a restrizioni più dure.Finora solo la regione di Liverpool èstata posta al terzo livello di allerta secondo il piano presentato dal premier Boris Johnson che punta a evitare un nuovo lockdown nazionale.

Canada, ancora chiuso confine con gli Usa

Il Canada ha superato la soglia dei 200mila casi e sfiora i 10mila decessi, secondo i dati provinciali ufficiali compilati da diverse stazioni televisive. Il Canada ha annunciato che il suo confine con gli Stati Uniti rimarrà chiuso ai viaggi non essenziali almeno fino al 21 novembre per arginare la pandemia. In Ontario e in Quebec, la seconda ondata dell'epidemia ha portato ancora una volta alla chiusura di bar, sale da pranzo, ristoranti, musei e luoghi di sport e divertimento per diverse settimane.