Covid, Paesi dove è obbligatoria quarantena per chi arriva dall'Italia

Chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica dovrà osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento: Londra ha rimosso infatti l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti britannico. In diversi Paesi sono già in vigore restrizioni simili, mentre altri le hanno introdotte recentemente: ecco quali ( CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

L'istituto Robert Koch di Berlino ha inserito le regioni Liguria e Campania tra le zone a rischio Covid-19. Questo significa che chi fa il suo ingresso in Germania da queste regioni, come spiega il portale Viaggiare sicuri , dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni a meno di non disporre o sottoporisi a un test che certifichi la negatività al virus.

La Svizzera, a partire dal 12 ottobre, ha aggiunto le regioni Campania, Veneto e Sardegna alla Liguria nella lista delle regioni europee considerate ad alto rischio di contagio. La durata della decisione sarà di due settimane, quindi fino al 26 ottobre, dopo le quali la stessa potrà essere rivista. Per tutte le persone che provengono da queste Regioni o che vi hanno soggiornato nei precedenti 10 giorni, è in vigore l'obbligo di quarantena. La procedura prevede che le persone sottoposte all'obbligo di quarantena si rechino direttamente al proprio domicilio o altra dimora (es. hotel) una volta arrivati in Svizzera, notificando l'ingresso all'autorità cantonale territorialmente competente e rimanendo ininterrottamente al domicilio scelto per 10 giorni.

In molte città della Cina, inclusa Pechino, è stato introdotto l’obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che arrivano dall’estero. Viaggiare sicuri raccomanda di "visitare i siti web della rete consolare per informazioni specifiche sui regimi di quarantena nelle singole località". I siti della rete consolare italiana in Cina sono indicati nella sezione "Informazioni Generali" della scheda del portale dedicata alla Cina .

In Russia resta in vigore a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri. Sul sito del consolato russo in Italia è disponibile la lista delle eccezioni per cui non vale questa restrizione.

Negli Stati Uniti è ancora in vigore la “Proclamation” del 11 marzo il Presidente Donald Trump che ha disposto la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia.

Danimarca

A partire dalla mezzanotte del 17 ottobre in Danimarca non è ammesso l’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia per motivi turistici, spiega Viaggiare sicuri. Si potrà entrare nel Paese solo se in possesso di un “valido motivo” come specificato nel sito Coronasmitte.dk. Alcuni dei motivi validi previsti sono: lavoro, studio (iscrizione a corsi o test d’ingresso per corsi), partecipazione a procedimenti giudiziari, visite mediche, trasporti di merci, funzioni di diplomatico, proprietà di una casa o barca in Danimarca.

Belgio

Per gli arrivi in Belgio dall’Italia, tutte le regioni ad esclusione della Calabria sono state inserite nella lista delle zone "arancioni" o "rosse": per chi arriva dalle prime è consigliata una prudenza rafforzata ed è raccomandata l'effettuazione di un test e la quarantena. L'auto-isolamento è invece obbligatorio per le zone contrassegnate come "rosse": Trentino-Alto Adige, Liguria, Umbria, Campania. La lista delle zone arancioni e rosse è disponibile sull’apposita pagina del Ministero degli esteri belga.