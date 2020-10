Thailandia, proteste contro il governo: proclamato stato d'emergenza

La misura varata per porre fine alle manifestazioni in favore della democrazia e per fermare i raduni degli studenti a Bangkok

Sono centinaia le persone scese per le strade di Bangkok dopo la proclamazione dello stato di emergenza. La tensione nel Paese è altissima a causa delle proteste degli attivisti per la democrazia. Almeno 20 manifestanti sono stati arrestati davanti alla sede del palazzo del governo. Sono finiti in manette anche quattro tra i giovani più attivi nella protesta nata negli ultimi mesi per chiedere un nuovo governo, una nuova Costituzione e lo stop alla persecuzione dei dissidenti politici. Tra loro la studentessa 21enne Panusaya Sithijirawattanakul che per prima in agosto lesse un manifesto per la riforma della monarchia davanti a una folla di studenti. La contestazione è esplosa nella capitale thailandese in occasione di un giro del corteo reale del re Maha Vajiralongkorn e la sua famiglia al cui passaggio i manifestanti hanno reagito con gesti di sfida.