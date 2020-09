Thailandia, il re libera la concubina ripudiata in carcere per slealtà

Per le sue stravaganze è finito spesso sulle prime pagine dei giornali e anche questa volta Rama X, il re della Thailandia Maha Vajiralongkorn, si è fatto notare per “vicende personali”. Ha deciso di riammettere a corte la sua concubina ufficiale, destituita e incarcerata nell’ottobre del 2019 per slealtà. La decisione è stata presa dalla sua residenza tedesca dove si è trasferito da tempo - scatenando parecchie polemiche in patria - e pubblicata nella Gazzetta ufficiale thailandese del 29 agosto. Ottenuta la liberazione dal carcere dove era rinchiusa, la donna è stata fatta uscire dal regno a bordo di un aereo privato destinazione Germania, per entrare a far parte dell'harem di circa 20 giovani soldatesse-amanti della guardia del corpo personale del re, tutte ospitate al quarto e ultimo piano del Grand Hotel Sonnenbichl nella località turistica di Garmisch-Partenkirchen.