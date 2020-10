Le nuove misure entreranno in vigore mercoledì e dureranno sei settimane. Restano aperte le scuole, chiuse invece le attività commerciali non essenziali. Per bar e ristoranti solo sevizi d’asporto e consegna. Permesso l’esercizio fisico entro 5 chilometri dalla propria residenza. Il primo ministro, in un discorso in tv, ha chiesto a tutti di rimanere a casa