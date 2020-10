Premio Nobel per la Letteratura 2020, oggi l'annuncio del vincitore

Grande attesa per l’assegnazione del premio Nobel per la Letteratura, prevista per oggi ( CHI SONO I FAVORITI ): si tratta della seconda cerimonia dopo la sospensione del 2018 a causa dello scandalo sessuale che ha colpito l'istituzione svedese . Assieme a quello per la Pace, il premio Nobel per la Letteratura è da sempre quello più seguito, circondato da attenzione e polemiche ogni anno.

Lo scandalo del 2018 e la doppia assegnazione del 2019

A fine 2017, in pieno periodo "Me too", l'accademia svedese era stata colpita dallo scandalo che ha coinvolto il francese Claude Arnault, marito di un'accademica e personalità influente della scena culturale svedese, che sarebbe stato condannato per violenza sessuale. Si è trattato di un episodio inaudito in un Paese considerato trasparente, moderno e attento alla parità di genere. Per questa ragione la cerimonia del 2018 è stata cancellata e così nel 2019 ad essere premiati sono stati la polacca Olga Tokarczuk e l'austriaco Peter Handke rispettivamente per gli anni 2018 e 2019. La vittoria di Peter Handke, inoltre, suscitò forti critiche per le sue prese di posizione a favore dell'ex dittatore serbo Slobodan Milosevic.