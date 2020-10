Nobel Letteratura 2020, oggi il vincitore: chi sono i favoriti

Dopo gli scandali sessuali che hanno fatto saltare l'edizione 2018 e la doppia assegnazione nel 2019, quest’anno il Premio Nobel per la Letteratura fa i conti con la pandemia di Covid-19. L’annuncio del vincitore è previsto oggi alle 13: in Svezia ci sarà un pubblico ristretto, ma è possibile seguire l’assegnazione su Nobelprize.org. Poche le indiscrezioni, tante le ipotesi: la short list è blindata, ma tra le voci più insistenti che circolano c’è quella secondo cui potrebbe vincere una donna e si fanno i nomi di Maryse Condè, la scrittrice della Guadalupa che nel 2018 è stata insignita del New Academy Prize in Literature, il Premio Nobel alternativo assegnato in assenza del premio tradizionale. Ma torna anche quello della scrittrice canadese Margaret Atwood e di un'altra canadese, la poetessa Anne Carson. Intanto si sa che la cerimonia di consegna alla Concert Hall, il 10 dicembre, giorno dell'anniversario della morte di Alfred Nobel, non avrà i festeggiamenti di sempre e dovrebbe essere sostituita da una trasmissione televisiva a causa della pandemia. Il montepremi è stato invece aumentato dalla Fondazione a 10 milioni di corone, più o meno 950mila euro.