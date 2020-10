Covid-19, Trump esce e rientra in ospedale: oggi previste dimissioni

Il presidente Usa potrebbe essere dimesso il 5 ottobre se continuerà a migliorare. Il tycoon è uscito temporaneamente dalla struttura in cui è ricoverato a bordo di un suv blindato per salutare alcune persone all'esterno dell'edificio. La visita è stata preannunciata con un video su Twitter e ha generato alcune critiche e polemiche

Donald Trump potrebbe essere dimesso oggi, 5 ottobre, se le sue condizioni continueranno a migliorare. Intanto il presidente Usa ha già lasciato temporaneamente l'ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato per il Covid-19, per una breve visita a sorpresa alle decine di fan che da venerdì 2 ottobre vegliano all'esterno dell'edificio. Il tycoon è poi rientrato nella struttura (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).