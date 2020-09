Navalny, segretario Usa Pompeo: avvelenato da “alti funzionari” russi

Il capo della diplomazia americana ha detto che l’ordine di avvelenare l’oppositore russo è probabilmente partito da "alti funzionari" del governo russo. La Russia “renda conto dei responsabili”, ha aggiunto. E ancora: “Ci assicureremo di fare ciò che dobbiamo fare per ridurre la probabilità che qualcosa di simile accada di nuovo”

Pompeo ha poi ribadito che Washington e tutti i suoi alleati europei vogliono che la Russia “renda conto dei responsabili” e ha aggiunto che gli Usa cercheranno di identificare i colpevoli. “È qualcosa che esamineremo, valuteremo e ci assicureremo di fare ciò che dobbiamo fare per ridurre la probabilità che qualcosa di simile accada di nuovo", ha spiegato Pompeo.

Berlino sicura dell’avvelenamento, la Russia nega

Le parole di Pompeo arrivano a pochi giorni di distanza da quelle di Donald Trump: la scorsa settimana il presidente americano - spesso accusato di lassismo di fronte a Vladimir Putin - aveva spiegato di “non aver ancora visto" le prove dell'avvelenamento di Navalny. Il tutto mentre la Germania aveva già affermato che il dissidente era stato avvelenato da un agente nervino "del tipo Novichok". La Russia continua ad assicurare che nessuna traccia di veleno è stata rilevata dai suoi medici nel corpo di Navalny e mette in dubbio la versione degli europei, considerandola una "campagna di disinformazione" per imporgli nuove sanzioni. Navalny, che si trova ricoverato a Berlino, nei giorni scorsi è stato risvegliato dal coma indotto nel quale si trovava ma, hanno spiegato i medici, è ancora presto per poter escludere “conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento”.