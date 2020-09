Alexei Navalny, risvegliato dal coma farmacologico a Berlino

Il dissidente russo è uscito dal coma indotto. Lo fa sapere l'ospedale tedesco La Charitè. La Germania non ha dubbi sull'avvelenamento e non esclude conseguenze sui rapporti con Mosca. Di Maio: "Russia punisca i responsabili"

Alexei Navalny è uscito dal coma indotto in cui si trovava all'ospedale La Charitè di Berlino . A renderlo noto lo stesso ospedale dove il dissidente russo è ricoverato. La clinica ha fatto sapere con un post su Twitter che il paziente sta venendo “progressivamente abituato a fare a meno del respiratore”. La Germania, che non ha dubbi sul fatto che l'uomo sia stato avvelenato, ha dichiarato: “Non escludiamo conseguenze con la Russia”. Di Maio: “La Russia punisca i responsabili”.

I medici hanno fatto sapere che ora Alexei Navalny “reagisce alle domande”, ma è ancora presto per poter escludere “conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento”. Le autorità di Berlino infatti non avrebbero dubbi su quest’ultimo punto: Navalny sarebbe stato avvelenato con l’agente nervino Novichok.

Possibili conseguenze sui rapporti tra Germania e Russia

Oggi stesso la Germania ha fatto sapere tramite la portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, che non sono escluse conseguenze sul piano dei rapporti con la Russia. In particolare ci sarebbe in ballo il gasdotto Nord Stream 2: "La cancelliera ritiene sbagliato escludere qualcosa", ha detto la portavoce.