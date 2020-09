Navalny, Mosca respinge accuse: dubbi su provocazione occidentale

Il Cremlino ha ribadito la sua estraneità al presunto avvelenamento del dissidente russo all'indomani delle accuse lanciate dalle cancelliera Angela Merkel. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha sostenuto che non ci sono i motivi per discutere di eventuali sanzioni a Mosca

Sale la tensione tra Berlino e Mosca sul caso Navalny. Dopo le dichiarazioni di Angela Merkel sul presunto avvelenamento dell’oppositore russo e il ritrovamento di tracce di un agente nervino dell’era sovietica e la richiesta esplicita di spiegazioni rivolte alla Russia, arriva la replica del Cremlino che respinge le accuse al mittente. Le agenzie russe riportano le affermazioni del portavoce di Putin, Dmitri Peskov che sostiene di non vedere motivi per eventuali sanzioni contro la Russia. "Non capiamo quale potrebbe essere la ragione per eventuali sanzioni", ha detto Peskov. "Sceglierei le parole con attenzione quando si parla di accuse contro lo Stato russo perché non ci sono accuse al momento e non c'è motivo per accusare lo Stato russo", ha proseguito il portavoce di Putin precisando che a Mosca non sono "disposti ad accettare nessuna accusa a questo proposito". "Certamente - ha dichiarato - non vorremmo che i nostri partner in Germania e in altri Paesi europei si precipitassero a fare valutazioni, preferiremmo stabilire un dialogo".

Le dichiarazioni del capo dell’intelligence russa all’estero

Si inserisce in questo susseguirsi di dichiarazioni anche quella del capo dell'intelligence russa all'estero, Serghiei Narishkin, che ha detto di non escludere che il presunto avvelenamento di Navalny possa essere una provocazione dei servizi segreti occidentali. A riportare la notizia l'agenzia di stampa russa Interfax, che ha aggiunto che Narishkin ha ribadito la versione di Mosca secondo cui i medici russi non avrebbero trovato tracce di veleno nel sangue dell’oppositore russo.

I dibattito sulle possibili sanzioni alla Russia

E’ tangibile il nervosismo che si respira nelle cancellerie europee. Durante il briefing con la stampa a Bruxelles Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, rispondendo alla domanda se l'Ue stia pensando a sanzioni nei confronti della Russia in relazione al presunto avvelenamento dell'esponente dell'opposizione russo ha dichiarato che “servono risposte", che possono arrivare solo da "un'indagine libera da ogni interferenza. E' interesse della Russia lanciare un'indagine, a prescindere dalle dichiarazioni fatte nel frattempo. Stano ha aggiunto che non è normale che una persona venga avvelenata con un agente nervino, di tipo militare, una sostanza che non dovrebbe circolare liberamente né in Europa né in Russia.