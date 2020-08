Navalny, ancora gravi le condizioni ma c’è un piccolo miglioramento

I medici della Chiarité, la clinica di Berlino dove il dissidente russo è ricoverato in seguito al presunto avvelenamento, fanno sapere che l’uomo si trova ancora in coma farmacologico e in terapia intensiva, anche se attualmente non è in "acuto pericolo di vita"

Le condizioni di salute di Alexei Navalny sono ancora molto gravi ma mostrano "qualche miglioramento". Ad affermarlo sono i medici della Chiarité, la clinica di Berlino dove il dissidente russo è ricoverato dal 22 agosto e dove è arrivato con un volo speciale partito da una struttura medica a Omsk. L'ospedale tedesco fa sapere inoltre che il 44enne si trova ancora in coma farmacologico in terapia intensiva, attaccato a una macchina per la respirazione. Tuttavia non vi è attualmente "un acuto pericolo di vita", mentre sulle eventuali "conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento", è stato spiegato che per ora non si possono fare previsioni.

“Diminuiscono i sintomi dell’avvelenamento” approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Secondo quanto affermato dai medici della Charité, i sintomi dell'avvelenamento di Navalny "stanno comunque diminuendo". A quanto dichiara la clinica berlinese, i medici curanti sono in costante contatto con la moglie del dissidente russo, con la quale vi è intesa circa il fatto che "le comunicazioni pubbliche sulle sue condizioni di salute avvengano nel suo interesse". Secondo i suoi collaboratori, l'attivista - una delle principali voci d'opposizione contro il presidente russo Vladimir Putin - è stato avvelenato anche se il Cremlino ha fin da subito respinto ogni accusa.