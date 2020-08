Navalny, Mosca respinge le accuse e rifiuta di aprire un’indagine

Il portavoce di Vladimir Putin: “Le ipotesi che ci vedono coinvolti nell'avvelenamento sono solo vuoto rumore". Quanto all’inchiesta, dice, prima andrebbe "identificata la sostanza", che neppure in Germania hanno saputo "individuare". Il presidente della Duma: “Potrebbe essere una provocazione di Berlino e di altre nazioni dell'Ue contro il nostro Paese?". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo: “La famiglia Navalny e il popolo russo meritano di veder condotta una indagine piena e trasparente”

Il Cremlino respinge le accuse sul caso di Alexei Navalny, l’attivista ricoverato ora in Germania dopo un sospetto avvelenamento, ed esclude la necessità di aprire un'indagine che faccia luce sull'accaduto così come chiesto da Berlino, dall'Unione Europea e dall'ambasciata Usa a Mosca. "Gli Usa sono profondamente preoccupati dalle conclusioni preliminari degli esperti medici tedeschi secondo cui l'attivista oppositore Alexei Navalny è stato avvelenato”, afferma in una nota il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

Peskov: “Uso affrettato della parola avvelenamento" leggi anche Alexei Navalny, i medici tedeschi: "Trovate tracce di veleno" La posizione del Cremlino è arrivata dalle parole del portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov: "Le ipotesi che ci vedono coinvolti nell'avvelenamento di Navalny non possono essere prese sul serio, sono solo vuoto rumore", ha detto Peskov. Quanto alle indagini, prima andrebbe "identificata la sostanza", che neppure in Germania hanno saputo "individuare". "Finora - ha continuato - tutto quello che possiamo dire è che il paziente è in coma". Peskov si è detto sorpreso per l'uso "affrettato" della parola "avvelenamento" da parte del governo di Berlino precisando che anche i medici di Omsk avevano preso in considerazione questa ipotesi, ma l'avevano poi scartata poiché non avevano rilevato nessuna sostanza tossica nel corpo di Navalny. "Le analisi mediche dei nostri dottori e di quelli tedeschi coincidono ma i risultati sono differenti", ha ribadito il portavoce. E a chi gli ha fatto notare che tra gli oppositori di Putin la percentuale di incidenti, mortali e non, è sospettosamente alta, Peskov ha risposto negando che ci sia alcun tipo di "trama" per silenziare i nemici del presidente russo.

Presidente della Duma: “Potrebbe essere una provocazione della Germania” approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Non solo Peskov, anche il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha parlato della vicenda, sostenendo che alcuni Stati europei potrebbero aver provocato l'incidente di Navalny nel tentativo di creare tensione all'interno della Russia e spogliarla delle capacità di prevenire l'ingerenza straniera negli affari interni della Bielorussia. "È un bene che il cancelliere tedesco Angela Merkel abbia aiutato Navalny. Vorrei credere che avrebbe fatto lo stesso per qualsiasi cittadino russo, non solo una figura radicale dell'opposizione", ha detto Volodin, secondo il sito web della Duma. Tuttavia, ulteriori dichiarazioni di Merkel e di Josep Borrel "suggeriscono una visione diversa della situazione", dice Volodin. "Potrebbe essere una provocazione della Germania e di altre nazioni dell'Ue contro il nostro Paese?". "È notevole - aggiunge - che l'incidente sia avvenuto dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali bielorusse, quando la pressione straniera sulla Russia ha raggiunto il culmine, cosicché il nostro Paese non possa impedire l'ingerenza straniera negli affari interni bielorussi". La rabbia dell’entourage di Navalny Le parole di Peskov non sono piaciute all’entourge di Navalny, a partire dalla sua portavoce Kira Yarmush, che ha twittato: "Il fatto che sul crimine non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il colpevole non sarebbe stato trovato era evidente. D'altronde sappiamo tutti chi è. Ma da come ne parla Peskov mi fa indiavolare". Ancora più esplicita Lubov Sobol, l'attivista che un anno fa aveva di fatto sostituito Navalny nella lotta senza quartiere alla vigila delle elezioni municipali di Mosca, quando il creatore del Fondo Anti-Corruzione (e un bel pezzo dell'opposizione) era stato spedito in carcere per toglierlo dalle strade piene di manifestanti. "La dichiarazione di oggi di Peskov è un'autodenuncia del Cremlino, ha consegnato il suo patron con tutti gli annessi e connessi", si legge su Twitter.