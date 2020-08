Alexei Navalny, i medici tedeschi: "Trovate tracce di veleno"

L'attivista russo, ora ricoverato in una struttura di Berlino, sarebbe stato avvelenato, come da giorni sostengono i suoi collaboratori e la famiglia. I medici non escludono "effetti a lungo termine" sul sistema nervoso ma non sarebbe in pericolo di vita

Alexei Navalny è stato avvelenato. La conferma arriva dall'esito dei test clinici effettuati all'ospedale Charitè di Berlino, dove il blogger e attivista russo è arrivato in aereo il 22 agosto da una struttura medica a Omsk, in cui si trovava in coma dopo essersi sentito male in aereo. I medici dell'ospedale tedesco, inoltre, non escludono "danni a lungo termine al sistema nervoso". Il paziente non sarebbe però in pericolo di vita.

Portavoce Merkel: "Solo medici e famiglia possono dire come sta" approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY "Sono soltanto i medici e la famiglia di Navalny a poter fornire le notizie sulle sue condizioni di salute e su cosa può essere accaduto". Lo ha detto in mattinata il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sulle condizioni di Navalny. "La nostra richiesta è che vi sia piena trasparenza", ha aggiunto. Seibert aveva già annunciato di ritenere "piuttosto probabile" che il dissidente russo fosse stato avvelenato.

Navalny è sotto la protezione dell'anticrimine federale tedesca approfondimento Navalny, l’oppositore russo è arrivato a Berlino Alexei Navalny, una volta entrato all'ospedale berlinese, è stato posto sotto la protezione dall'Anticrimine federale tedesco Bka. Lo ha confermato sempre il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, affermando che alla luce dei sospetti sul suo avvelenamento, si tratta di una decisione fondata e legittima.