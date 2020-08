Navalny: medici russi non autorizzano trasferimento

L’oppositore del governo di Mosca è in coma all’ospedale di Omsk per un sospetto avvelenamento. Il divieto di spostarlo "rappresenta una minaccia per la sua vita. Nelle sue condizioni, rimanere senza macchinari adeguati e senza una diagnosi è un pericolo mortale", denuncia su Twitter la sua portavoce. "È stata presa una decisione politica e non clinica”, attacca il braccio destro dell’attivista, Leonid Volkov. La moglie: "Vogliono aspettare che sparisca la sostanza chimica che è nel suo corpo"

Mentre è già decollata l’eliambulanza che dovrebbe trasferire in Germania Alexei Navalny, l’oppositore russo finito ieri in coma dopo un sospetto avvelenamento, arriva il no dei medici: l’attivista non può essere spostato all'estero a causa del suo stato di salute "instabile". "Il divieto di trasferire Alexei Navalny" dall'ospedale di Omsk "rappresenta una minaccia per la sua vita. Nelle sue condizioni, rimanere senza macchinari adeguati e senza una diagnosi è un pericolo mortale", denuncia su Twitter la portavoce dell'oppositore russo, Kira Yarmish. Poi la moglie dell'attivista, Yulia Navalnaya, attacca: "Solo due ore fa, i dottori stavano preparando i documenti per il trasporto. Crediamo che lo abbiano fatto (rifiutare il trasferimento, ndr) per aspettare che sparisca la sostanza chimica che è nel corpo di Alexei. Non possiamo fidarci di questo ospedale e pretendiamo che ce lo consegnino".

“Trovata una sostanza mortale ma non dicono qual è” approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Intanto Ivan Zhdanov, direttore del Fondo anticorruzione messo in piedi da Navalny, denuncia: "La polizia dei trasporti ha riferito ai medici del ritrovamento della sostanza con cui è stato avvelenato", ma "rifiuta di rivelarne il nome" alla moglie e ai suoi collaboratori dicendo che "è in corso un'indagine segreta". Secondo la polizia, aggiunge Zhanov, a la sostanza "è di pericolo mortale non solo per Alexei, ma anche per coloro che lo circondano, tanto che devono indossare tute protettive". “È stata presa una decisione politica e non clinica” "Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva promesso aiuto nelle cure e nel trasferimento in un'altra clinica e oggi i medici si rifiutano di dare il permesso", attacca Yarmish, seguita dal braccio destro dell'oppositore, Leonid Volkov: "È stata presa una decisione politica e non clinica, la vita di Alexei è in grave pericolo. Tutto ieri abbiamo parlato con decine di dottori e tutti hanno confermato la stessa cosa: stare a bordo di un aereo di soccorso moderno è più sicuro che stare in terapia intensiva ad Omsk, portatelo via il prima possibile". Tuttavia, spiega uno dei collaboratori di Navalny, Ivan Zhdanov, il primario dell'ospedale di Omsk "non è pronto ad assumersi la responsabilità" di autorizzare il trasferimento, come chiesto dai familiari.

Il malore in aereo leggi anche Russia, ricoverato leader opposizione Navalny per avvelenamento Navalny ieri era su un aereo che dalla Siberia doveva portarlo a Mosca quando si è sentito male. "Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva", ha scritto su Twitter la portavoce Yarmysh dopo il ricovero. "Partiamo dal presupposto che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato con il suo tè - ha detto - Questa è l'unica cosa che ha bevuto questa mattina”.

Ex consigliere Putin: "In Russia avvelenamenti in stile Borgia"

Accuse al presidente russo, sulla vicenda Navalny, arrivano dall'ex consigliere politico di Putin, Gleb Pavlovskij. "Qui a Mosca ci siamo abituati e ci insospettiamo subito: abbiamo a che fare con un potere che attua avvelenamenti in numero forse maggiore a quello dei Borgia, e con una maggiore varietà di veleni", dice Pavlovskij al Corriere della Sera. Il politologo invita comunque a non trarre conclusioni affrettate su quanto accaduto: "Sarebbe irresponsabile - ha ammonito - disquisire di intossicazione naturale o provocata, bisogna verificare se non ci sia dietro una qualche malattia oppure medicine che lui prende...".