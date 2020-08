Navalny, l’oppositore russo è in volo verso Berlino

L’attivista, ricoverato due giorni fa in come per un sospetto avvelenamento, sarà curato all'ospedale della Charité nella capitale tedesca. La portavoce Kira Yarmysh: “La lotta per la vita e la salute di Alexei è appena cominciata. C'è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo passo è stato fatto". Ieri il braccio di ferro con i medici, che non volevano farlo partire ed escludono l’ipotesi dell’avvelenamento

Dopo un braccio di ferro durato quasi 24 ore, Alexei Navalny è in volo verso Berlino. L’oppositore russo, ricoverato in come due giorni fa dopo un sospetto avvelenamento, sarà curato all'ospedale della Charité a Berlino. Per tutta la giornata di ieri, i medici di Omsk si sono opposti al trasferimento dell’attivista in Germania sostenendo che le sue condizioni lo rendevano impossibile. Per il suo entourage, invece, proprio la permanenza nel piccolo ospedale di provincia sarebbe stata letale per Navalny perché, ha detto la sua portavoce Kira Yarmysh, “nessuno qui è interessato a salvarlo, solo a nascondere un crimine".

"Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato" "L'aereo con Alexei Navalny è in volo verso Berlino - ha twittato Yarmysh - Molte grazie a tutti per il sostegno. La lotta per la vita e la salute di Alexei è appena cominciata. C'è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo passo è stato fatto". "Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato - ha twittato ancora la portavoce - Alexei è stato affidato alla commissione medica. Yulia è con lui". L'aereo è decollato intorno alle 8 ora locale (le 4 in Italia), con due ore di ritardo sul previsto. Sulla pista di decollo - secondo alcuni media russi - erano presenti medici russi e tedeschi, addetti alla sicurezza aeroportuale e alla logistica, polizia stradale e giornalisti dall'emittente di Stato Russia-1.