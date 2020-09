Navalny, il governo tedesco: "È stato avvelenato, prove indubitabili"

Il portavoce di Angela Merkel ha reso noto il risultato delle analisi tossicologiche sul dissidente russo ricoverato a Berlino, commissionate a un laboratorio speciale. Dal test è risultata "senza alcun dubbio" la presenza di una sostanza tossica chimica del gruppo Novichok. Mosca ribatte: "Non abbiamo ricevuto la notizia dei risultati"

Il dissidente russo Alexei Navalny è stato avvelenato. Lo sostiene il governo tedesco, attraverso il portavoce Steffen Seibert, riferendo che sono state acquisite "prove che non lasciano dubbi”. Navalny è ricoverato in gravi condizioni alla Chiarité, la clinica di Berlino, dal 22 agosto, quando è arrivato con un volo speciale partito da una struttura medica a Omsk, in Russia. Il policlinico universitario della Charitè, dove è ricoverato il politico russo, ha commissionato a un laboratorio speciale dell'esercito tedesco delle analisi tossicologiche, si legge nella nota del governo, e da questo test è risultata "senza alcun dubbio" la presenza di una sostanza tossica chimica del gruppo Novichok. "Il governo tedesco condanna questo attacco nel modo nel modo più severo. Il governo russo è chiamato a fare chiarezza con urgenza", scrive il portavoce di Angela Merkel, in una nota. Sette ministri del gabinetto Merkel, si legge ancora, si sono incontrati oggi per deliberare sui prossimi passi da fare. Da Mosca, invece, fanno sapere di non essere a conoscenza dei risultati delle analisi tedesche.

Convocato l'ambasciatore russo approfondimento Navalny, ancora gravi le condizioni ma c’è un piccolo miglioramento "Sulla base delle nuove conoscenze di oggi" il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo per "chiedere un chiarimento urgente" sull'avvelenamento di Navalny. Berlino vuole che la Russia faccia chiarezza con un'inchiesta e "che i responsabili paghino davanti alla legge", ha affermato il ministro degli Esteri Heiko Maas, in una dichiarazione alla stampa sul caso.

Le accuse a Putin leggi anche Navalny, Mosca respinge le accuse e rifiuta di aprire un’indagine Le dichiarazioni del governo di Berlino su Navalny, una delle principali voci d'opposizione contro il presidente russo Vladimir Putin, combaciano con quelle dei collaboratori dell'attivista, secondo i quali il 44enne è stato avvelenato. Il Cremlino ha fin da subito respinto ogni accusa. Alla riunione convocata da Angela Merkel hanno partecipato il vicencalliere Olaf Scholz, i ministri degli Esteri Heiko Maas, dell'Interno Horst Seehofer, della Giustizia Christine Lambrecht, della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer e il capo della cencelleria Helge Braun. "È un fatto sconvolgente che Alexei Navalny in Russia sia stato vittima di un attacco con un agente nervino", si legge ancora nella nota, dove si sottolinea che "la moglie di Navalny è stata informata dai medici dello Charité".

Mosca: "Non abbiamo ricevuto la notizia" approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Il Cremlino sostiene di non essere a conoscenza delle conclusioni delle autorità tedesche secondo cui Navalny è stato avvelenato. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "No, tale notizia non è stata portata alla nostra attenzione", ha affermato. Un agente nervino del tipo Novichok, secondo le autorità britanniche, fu usato per tentare di assassinare l'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal.