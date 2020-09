1/20 ©Getty

Con 4.111 contagi, è la Francia il Paese europeo che in 24 ore ha registrato più nuovi casi di coronavirus. Lo riportano i dati dell’Oms aggiornati all'8 settembre, che segnalano il Regno Unito in seconda posizione e la Germania in terza

