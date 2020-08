Donald Trump, accuse anche dalla sorella: “È crudele e bugiardo”

Donald Trump dipinto come un uomo "crudele", "bugiardo", "ipocrita", "senza principi", che "non legge”. Sono le parole dell'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, sorella del tycoon, secondo una serie di registrazioni fatte segretamente dalla nipote Mary Trump, autrice di un libro sullo zio , e diffuse in esclusiva dal Washington Post. Maryanna non aveva mai manifestato i suoi disaccordi col presidente ma i suoi commenti sono solo l’ultima attacco arrivato di recente dalle persone della sua famiglia.

La sorella di Trump, che ha 83 anni, critica il presidente per la separazione delle famiglie degli immigrati: "Tutto quello che vuole è far presa sulla sua base. Non ha alcun principio, nessuno. E la sua base, se fosse una persona religiosa, vorrebbe che aiutasse la gente, non fare quello". L'ex giudice si lamenta anche per il modo di fare del fratello: "I suoi dannati tweet e le sue maledette bugie, o mio Dio"..."il cambio delle storie, la carenza di preparazione...". Ad un certo punto la donna dice alla nipote: "E' ipocrisia e crudeltà. Donald è crudele". Quando Mary Trump le chiede che cosa ha realizzato Donald da solo, la zia le risponde: "Ha cinque bancarotte" alle spalle. Nelle registrazioni Maryanne Trump Barry definisce il fratello Donald un "moccioso" a cui lei faceva i compiti e che era entrato al college solo grazie ad un'altra persona che aveva sostenuto per lui l'esame di ammissione. L'ex giudice ricorda poi che al funerale del padre "Donald fu l'unico che non parlò di lui", dilungandosi sui propri successi. "Non voglio che nessun dei miei fratello parli al mio funerale. E questo è per Donald e per quello che ha fatto al funerale di papà”.

Il libro scandalo della nipote Mary

In famiglia, finora, solo Mary Trump aveva criticato il presidente. Lo ha fatto in un libro di memorie, uscito nelle scorse settimane. Mary è la figlia del fratello maggiore del presidente, Fred Trump Junior. Il testo della 55enne nipote di Donald, “Too Much And Never Enough” (Troppo e mai abbastanza), è pieno di accuse. Trump viene descritto come "un mostro", "l'uomo più pericoloso al mondo”. Emerge come un bambino nel corpo di un adulto, un imbroglione seriale, un insicuro sempre in cerca di attenzioni e che maschera i suoi complessi sviluppando rabbia e aggressività, un narcisista divenuto presidente per caso. Mary Trump da sempre accusa lo zio di essere uno dei responsabili della morte del padre Fred, alcolizzato e di fatto abbandonato al suo destino dalla famiglia. Diversi i tentativi per vie legali di bloccare l’uscita del volume. Il libro ha venduto quasi un milione di copie nel primo giorno di vendite.

Nipote Trump: si dimetta, è un pericolo per l'America

Mary Trump, negli ultimi giorni ha invitato il presidente a dimettersi affermando che è pericoloso per l'America. "È completamente incapace di guidare questo Paese ed è pericoloso consentirgli di farlo", ha detto ad Abc nella prima intervista dopo che un tribunale ha revocato il divieto ottenuto da un altro zio per impedirle di parlare in pubblico. "Questo Paese è sul precipizio e dobbiamo prendere una decisione su chi vogliamo essere e dove vogliamo che vada", ha spiegato. Il carattere e il comportamento del presidente, a suo avviso, "minacciano la salute del mondo, la sicurezza economica e il tessuto sociale". Alla domanda su cosa direbbe a suo zio se fosse nello studio Ovale la sua risposta è stata "dimettiti". Una risposta "basata su ciò che ho visto in tutta la mia vita adulta", ha assicurato. "Ci riprenderemo il Paese. Grazie Joe Biden. Kamala Harris sarà il nostro prossimo vice presidente”, ha poi twittato Mary Trump.