Donald Trump, la storia della sua famiglia vende un milione di copie

Quasi un milione di copie in un giorno. È questo il record conquistato da Mary Trump, nipote di Donald Trump, con l'uscita del libro "Too Much and Never Enough. How My Family Created the World’s Most Dangerous Man". Il volume edito da Simon & Schuster racconta la storia della famiglia del presidente americano. Nonostante i familiari dell'autrice abbiano cercato di bloccarne la pubblicazione prima dell'uscita, il libro è stato messo in commercio, segnando nel suo primo giorno un risultato di vendita imprevisto. Lo riporta il Los Angeles Times.

La storia della famiglia Trump

Il memoir di Mary Trump racconta la vita della sua famiglia e gli effetti che i principi e gli eventi vissuti hanno avuto sulla psiche dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Si parte dalla figura di Fred Trump, padre di Donald e di suo fratello Fred jr, padre di Mary. L'autrice definisce il nonno come un "sociopatico" che ha cancellato l'empatia e la gentilezza da tutti coloro che lo hanno conosciuto, presidente compreso. Come riporta il Guardian, il padre di Mary fu escluso dagli affari di famiglia proprio da Donald Trump. Sviluppò un'aggressiva forma di alcolismo e morì quando la scrittrice era solo una bambina. In un'intervista al Washington Post, parlando del suo libro, ha definito il presidente come "chiaramente razzista". "Crescendo, divenne quasi normale sentirli usare la parola con la N" - la cosiddetta N-word - "oppure espressioni antisemite", ha spiegato Mary Trump.